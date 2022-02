Liverpool confirmó la formación titular para enfrentar a Leeds en el juego válido a la fecha 19 de la Premier League, el cual había sido aplazado.

Como era de esperarse, el colombiano Luis Díaz hace parte del once titular tras las lesiones que han tenido un par de jugadores de la plantilla y el buen rendimiento del guajiro en los más recientes juegos.

+ ¡Hasta el Pibe lo dice de Luis Díaz! “Es un crack” y “vaina bacana”

+ “Gracias a Luis Díaz”: Klopp, satisfecho con el gol de los 34 toques previos

Alisson; Alexander – Arnold, Matip, Van Djik, Robertson, Fabinho, Thiago, Jones, Díaz, Salah y Mané. DT: Jurgen Klopp.

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴

How we line up to face @LUFC 👊 #LIVLEE

— Liverpool FC (@LFC) February 23, 2022