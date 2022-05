Lo quieren en Inglaterra: el delantero colombiano que quiere Newcastle

Los delanteros colombianos después de su buen momento siguen estando en la mira de algunos clubes para cambiar de liga en la próxima temporada.

Las ligas europeas terminaron su competición y mientras inicia la nueva temporada el tema del que se hablará es el mercado de pases. Se espera que varios jugadores colombianos puedan cambiar de clubes en miras de lo que será su continuidad futbolística.

Algunos de los jugadores que han sonado para cambiar de equipos son James Rodríguez, David Ospina, Davinson Sánchez. Luis Sinisterra y en especial Duván Zapata, que a pesar de su temporada irregular por varias lesiones que lo aquejaron y solamente 13 goles con el Atalanta, es uno de los jugadores que quiere el Newcastle.

El equipo italiano aún no se ha sentado a negociar con el delantero de la Selección Colombia, pues en días pasados se había hablando de que la idea del club es renovar el contrato hasta el 2025. Sin embargo The Mirror afirmó que: “El ex objetivo de transferencia Duván Zapata podría volver a estar en la lista de compras de Eddie Howe en la próxima ventana”.

+“La afición ama a Luis Díaz”: Adrián

+“Luis Díaz ha llegado y ha sido eléctrico”: Michael Thomas

Aún no se conoce cuál será el futuro del colombiano que también se supo que está en la carpeta de posibles contrataciones del Inter de Milán. Se espera que en las próximas semanas se defina si Duván Zapata se queda en Atalanta, en Italia o pasará a jugar la Premier League.