La reacción de Jurgen Klöpp cuando le mencionaron a Luis Díaz

Luis Díaz es el jugador colombiano del momento y con el FC Porto hace una gran temporada; tanto así, que es pretendido por grandes equipos europeos.

La versión más fuerte con relación al futuro de Luis Díaz es el interés del Liverpool. Sin embargo, sería hasta mitad de año, pues es el único club que ha hecho una oferta concreta por los servicios del delantero.

Ante esto, los hinchas de los ‘Reds’ siguen emocionados con la posible llegada del colombiano al conjunto inglés, y este lunes quedó registrado la reacción de Jurgen Klopp cuando mencionaron a Luis Díaz como posible fichaje.

Y es que al entrenador alemán, mientras entregaba unas cervezas a algunos aficionados que acompañaban la salida del bus del equipo del hotel, le mencionaron el nombre del guajiro, a lo que reaccionó con una tímida sonrisa y una alzada de brazos que no descarta lo que podría ser uno de los fichajes más importantes de un futbolista colombiano en el viejo continente.

Jurgen Klopp passing beers to fans after the game 😂😂 pic.twitter.com/5v0C8WiEx3

— Dean (@DeanCoombes) January 23, 2022