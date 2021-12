La razón por la que Boca no usó la opción de compra por Cardona

Pasó la fecha límite que tenía Boca para comprar la ficha de Edwin Cardona. ¿Y ahora? Hay otro plan.

El 30 de noviembre se venció la segunda posibilidad que tenía Boca Juniors de hacerse con los derechos federativos del futbolista colombiano. Otra vez la dejó pasar. Ya le había sucedido cuando lo tuvo en su primera etapa y el negocio era con el Club Monterrey. Ahora repite con los Xolos de Tijuana. Nuevamente evitó hacer el pago que tenía como posibilidad.

¿Por qué Boca tomó esa decisión con Edwin Cardona?

Según versión de TyC Sports, “la decisión de Jorge Ameal, Juan Román Riquelme y compañía de no ejecutar la cláusula tuvo una causa principal y no fue futbolística: el dinero fue el motivo primordial. Es que, en medio de un contexto hostil para las economías de los clubes argentinos, la dirigencia de la institución de la Ribera no estaba a dispuesta a desembolsar los cinco millones de dólares que cotizaba la opción de compra del mediocampista”.

Lo anterior no quiere decir que en Boca Juniors no pretendan seguir contando con él. Al contrario. Es cierto que Boca desestimó hacer uso de la opción de compra que tenía, pero también lo es que inició otra negociación. Ha pedido una rebaja significativa (alrededor de un 50 por ciento). Esa es una vía que se está negociando. Otra es volver a tenerlo en condición de cedido. Es el elenco mexicano el que estudia la situación.

Edwin Cardona en su nueva etapa en Boca

El recuento que hizo TyC Sports: “De los 56 partidos que Boca lleva jugados en 2021, Edwin Cardona no disputó ni la mitad. En total, el colombiano estuvo presente en 27 partidos, es decir el 48,2%, y fue titular en 20 de ellos”.