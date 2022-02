Klopp fue sincero y explicó la razón por la que Díaz no jugó ante Burnley

Era el tercera presentación de Luis Díaz con el Liverpool, la segunda en la Premier League. Sin embargo, Jurgen Klopp lo relegó en el banco de suplentes en la victoria 1-0 ante el Burnley.

El DT alemán, en la rueda de prensa posterior al encuentro, explicó la razón por la que el colombiano no disputó ni un solo minuto de juego, algo que sorprendió tras el gran par de partidos que ya estuvo el colombiano con el club inglés.

“Sadio jugó muy bien. No era la intención ponerlo de titular, pero Diogo tenía una pierna muerta. Luis se ha adaptado bien, pero este era un juego diferente en la Premier League”, dijo Klopp.

Con este resultado, el equipo de Luis Díaz siguió en la segunda posición con 54 puntos, por debajo de Manchester City que es líder con 63.

Liverpool ya le da la vuelta a la página y piensa en lo que será el cruce de octavos de final de Champions League, donde se medirá al Inter de Milán. El encuentro de ida será este miércoles 16 de febrero en el Giuseppe Meazza y se espera que el colombiano tenga algunos minutos.

