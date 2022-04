Juan Fernando Quintero habló sobre su nueva lesión

El colombiano no fue convocado para el Talleres-River Plate del torneo argentino y habló sobre la nueva lesión que sufre.

Además de la magia de sus gestos técnicos y la genialidad de sus golazos, una constante en la carrera de Juan Fernando Quintero son las lesiones. Sobre todo musculares, que no le permiten encontrar cierta regularidad y disputar más minutos.

En River Plate venía siendo importante entrando desde el banco, pero ahora hay un problema. Será baja por una molestia muscular, y varios medios ya apuntan a un desgarro en la zona del isquiotibial. El volante se hizo los estudios y en Argentina están a la espera del dictamen médico oficial.



Cuando salía de la Clínica Rossi, Juanfer dio sus sensaciones ante los medios: “Realmente no me da bronca. Estas son cosas que pasan en el fútbol. Ahora espero recuperarme bien. Esperaré a ver qué me dice el médico, me vía sintiendo bien”.

El talentoso enganche venía de asistir a Matías Suárez en la victoria del Millonario ante Banfield. En total, suma 4 goles y 1 asistencia en 10 partidos jugados. Dice Marcelo Gallardo que es muy importante para el equipo, aunque no sea titular. Ahora, esperará no perderlo mucho tiempo por este nuevo desgarro.