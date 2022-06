Como siempre, los colombianos son mencionados durante el mercado de fichajes europeo y ahora muchos más, teniendo en cuenta la buena representación que hace Luis Díaz con Liverpool.

Sin embargo, no a todos les está yendo igual que el guajiro y jugadores como Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina y el mismo James Rodríguez cambiarían de aires para la siguiente temporada.

No obstante, más allá de que son grandes jugadores de nuestro rentado nacional, no son muy apetecidos por grandes clubes, razón por la que su permanencia en Europa está en duda.

No obstante, habría una posibilidad para que el guardameta colombiano y el ’10’ de la Selección Colombia jueguen en un mismo club y todo partiría de la oficialización de Genaro Gattuso como DT de Valencia. Tal y como lo informó Fabrizio Romano en las últimas horas. “Firmó por dos años”.

Official announcement now ready for Gennaro Gattuso as new Valencia manager, all set for the statement this week. Two year deal signed as expected. 🦇🇮🇹 #Valencia

€3m salary guaranteed plus add-ons per season for Gattuso.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2022