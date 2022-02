Inter vs Liverpool: ¿Cómo y a qué hora ver a Luis Díaz?

Este miércoles se juega uno de los partidos más atractivos de la Champions y se espera que el colombiano pueda jugar con los reds.

Luis Díaz y el Liverpool visitarán al Inter de Milán este miércoles a las 3:00 p.m hora colombiana en el Estadio Giuseppe Meazza, por los octavos de final de la Liga de Campeones.

Díaz y su equipo aterrizaron en Italia con la convicción de llevarse un resultado que le permita tomar ventaja en la serie y terminar clasificando en el partido de vuelta.

Se espera que el delantero Colombia pueda ser titular y siga teniendo la confianza de su entrenador, Jürgen Klopp quien sigue llenando de elogios al nuevo refuerzo del Liverpool.

El partido tendrá transmisión en vivo por ESPN y la plataforma Star Plus.

