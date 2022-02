¡Imparable!: Hugo Rodallega y un nuevo gol con Bahía

El colombiano volvió a marcar con su equipo y sigue siendo uno de los goleadores en la Copa do Nordeste en Brasil.

Hugo Rodallega sigue imparable en el fútbol brasileño, este sábado anotó su sexto gol en lo que va del año. El delantero colombiano aprovechó una jugada de contraataque generada por su equipo y en el área definió con un potente remate.

El gol de Rodallega llegó al minuto 47 del juego y fue el descuento del Bahía ante Fortaleza de visitante. El equipo del colombiano se encuentra en la cuarta posición del grupo B con 7 puntos.

+Carlos Sánchez regresa al gol con Santa Fe

+El gesto que tuvo la afición del Liverpool por el gol de Luis Díaz

SE TEM FORTALEZA X BAHIA, TEM GOL DO RODALLEGA! O BAHIA TÁ VIVO NO JOGO! 🔥🔥🔥🔥#FORxBAH #CopadoNordeste2022

Jogo AO VIVO no @NordesteFC__ 📲https://t.co/KxDopdwX7b pic.twitter.com/QKBVXTAtmK

— Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) February 19, 2022