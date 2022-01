Gustavo Cuéllar ha sido uno de los jugadores más recurrentes en la Selección Colombia. Ahora, sus actuaciones podrán ser más visibles en la MLS.

Hoy en la mañana se reveló el próximo destino de Gustavo Cuéllar. Tal como lo dio a conocer el reconocido periodista Fabrizio Romano, el colombiano estaría muy cerca de incorporarse al Real Salt Lake de la MLS, club que haría una gran inversión por el jugador del Al-Hilal en Arabia Saudita.

Julián Capera complementó dicha información y publicó que ya hay un acuerdo verbal, además de resaltar que la decisión la debe tomar el propio jugador. Mientras tanto, lo que sí se sabe es que Cuéllar se convertiría en el fichaje más costoso de Real Salt Lake en su historia.

MLS side Real Salt Lake are close to completing a deal with Al-Hilal for Colombian Gustavo Cuellar. Only few details missing on player side. 🇨🇴🇺🇸 #MLS

It would be the most expensive incoming transfer in their history.

RSL see Cuellar as key to their project. #DeadlineDay

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022