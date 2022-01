El otro jugador que negocia su paso a otro club mientras está con la Selección Colombia

¿Es el momento? Luis Díaz concretó su paso al Liverpool FC en medio de la concentración de la Selección Colombia en Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

El guajiro no es el único. Este lunes se conoció que hay otro jugador de la Selección Colombia que arregla su futuro mientras está en concentración, ultimando detalles para el juego de este martes ante Argentina.

Se trata de Gustavo Cuellar, volante de primera línea que milita en Al-Hilal de Arabia Saudita y que no pudo estar ante Perú por acumulación de tarjetas amarillas. Ahora será alternativa para enfrentar a la ‘Albiceleste’.

Mientras tanto, Fabricio Romano , uno de los expertos en fichajes a nivel mundial, manifestó que el Real Salt Lake de la MLS está cerca de fichar al volante de primera línea colombiano; de concretarse, este sería el fichaje entrante más caro de la historia del club estadounidense.

MLS side Real Salt Lake are close to completing a deal with Al-Hilal for Colombian Gustavo Cuellar. Only few details missing on player side. 🇨🇴🇺🇸 #MLS

It would be the most expensive incoming transfer in their history.

RSL see Cuellar as key to their project. #DeadlineDay

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022