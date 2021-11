Doblete y festejo pidiendo silencio de Alfredo Morelos en la Europa League

Nuevo DT, misma costumbre para Alfredo Morelos en Rangers FC. Atinadas definiciones ante Sparta Praha en la Europa League.

Ya sin Steven Gerrard al mando y ahora con Gio van Bronckhorst como entrenador, el atacante colombiano mantuvo el lugar en el 11. Es el delantero referente que tiene el cuadro escocés compitiendo tanto en liga como en el evento europeo. Acá repitió en la titular y rápidamente se hizo presente en el juego.

El Búfalo apareció al minuto 15 en la posición de goleador. Se ubicó en el área, fue habilitado por Ianis Hagi y marcó a placer. El festejo empezó con la habitual felicidad corriendo hacia un costado de la cancha. Y allí vino el gesto. Algo que llegó desde la tribuna, algún murmullo o algo parecido hizo que terminara pidiéndoles silencio a quienes estaban ubicados en ese costado del estadio. En el segundo tiempo sacó provecho de un increíble error defensivo del rival para anotar su doblete con un golpe de cabeza.

Así llegó a 9 goles en la temporada. Ya son 3 en la actual edición de la Europa League y 2 a partir de la fase de grupos. Este par los hizo en un partido clave en el que Rangers FC se juega la posibilidad de acceder a la siguiente fase. Depende de un triunfo para tener la mejor posibilidad en la fecha final.

