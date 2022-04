Valdano, el DT de Rincón en Real Madrid, y la confianza en su capacidad atlética

Ese dato no menor respecto a Freddy Rincón que tuvo en cuenta Jorge Valdano, es la esperanza que tiene para pensar en su recuperación.

El primer colombiano en la historia de Real Madrid fue Freddy Rincón en la temporada 1995-96 y lo hizo con Jorge Valdano como DT. Juntos pasaron esa difícil temporada para el cuadro madridista. Terminaron saliendo antes de tiempo. Hoy, a la distancia y al conocer la situación por la que pasa el futbolista luego del accidente en Cali, el argentino se refirió a ese tiempo juntos y le dejó un mensaje.

Jorge Valdano sobre Freddy Rincón en el diario AS

“Recibí la noticia de Freddy Rincón a través de los medios de comunicación. Desde entonces estoy pendiente. En primer lugar, acompaño a la familia en su preocupación, les envío un saludo afectuoso para ellos. En cuanto a él, hay que confiar en que su capacidad atlética le ayude a salir de este drama. Espero que pronto podamos volver a disfrutar de su energía”, fue lo que dijo respecto a la situación médica del colombiano.

Luego habló de su tiempo conjunto en Real Madrid. Él fue el DT que lo recibió: “Freddy Rincón llegó cuando yo era entrenador. Fue una operación relativamente fácil porque la voluntad del jugador era total. Estaba muy atento al ciclo revolucionario de Pacho Maturana y él era uno de los jugadores más atractivos y desequilibrantes de aquella Selección Colombia. Llegó al Madrid en un momento de gran crisis institucional. Freddy lo pagó como jugador, así como yo lo pagué como entrenador”.

Esa temporada no fue buena para ellos dos, pero más allá de eso, mantuvieron una buena relación personal: “De Freddy me queda su calidad humana y un sentimiento de frustración porque el madridismo no lo disfrutó en todo su potencial. El fútbol se está volviendo muy físico y ese es un territorio en el que Freddy sacaba mucha ventaja. Por lo demás el talento tiene vigencia en cualquier época. A él le sobraba”.

Freddy Rincón en Real Madrid estuvo en la campaña 1995-96 con Jorge Valdano como DT. Jugó 21 partidos (14 de ellos por LaLiga) y en 4 fue titular.