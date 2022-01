Freddy Montero está cerca de confirmar su futuro deportivo

Freddy Montero, a sus 34 años, en estos momentos es agente libre. Por ahora. En teoría, finalizó contrato con Seattle Sounders.

Sin embargo, no es del todo confirmado que Freddy vaya a dejar el fútbol de los Estados Unidos y menos su último club. Es querido y es donde mejor le ha ido en ese país, ya que jugó en los Vancouver Whitecaps.

Por Montero se ha dicho también, con tono de rumor, que puede llegar al fútbol colombiano. Se insistió como posibilidad de ir a Millonarios, pero nada de eso es cierto, ni ha prosperado. Freddy jugó con el Embajador en 2013. Paso breve, con altibajos.

Lo que se conoce hace poco del jugador y su carrera deportiva es una opción de regresar a Seattle Sounders. Tiene opciones de firmar otro contrato allí, nuevo, que le garantice mantenerse en la MLS durante un tiempo más.

Dicen que ya tiene acuerdo para volver al club. Un ciclo más.

More good news for #Sounders

I’m told fan favorite and veteran striker Fredy Montero has come to terms with Seattle and will be back next season. No details on his contract but I am almost certain it will be for a salary similar to last season.

Another great move by Seattle. pic.twitter.com/NZNOu8GCww

— Niko Moreno (@ELROLONW) January 13, 2022