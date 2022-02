Jurgen Klopp atendió a los medios de comunicación en la previa al juego de este sábado entre Liverpool vs. Norwich por la fecha 26 de la Premier League.

El entrenador alemán, tras vencer en Champions League a Inter de Milan, habló maravillas de su equipo, al que pertenece Luis Díaz, quien espera ser inicialista para el juego de este sábado.

“Este es un equipo ‘top’ y el mejor que he tenido, pero se trata del ambiente que podemos crear en el estadio. No ganas en Milán porque eres bueno, ganas por lo que quieres y luchas”, inició.

Sobre la lesión de Diogo Jota y la posible titular de Luis Díaz, Klopp dijo que “hablamos constantemente sobre esto: Diogo ahora está fuera y no sabemos por cuánto tiempo. Sabemos que tenemos un muy buen equipo, pero al final tenemos que cumplir y tenemos que luchar y mirar alternativas”.

Finalizó hablando que más allá de que Manchester City está imparable y ya le sacó nueve puntos en la tabla de posiciones, todavía quiere dar la pelea hasta el final. “No pensamos en lo buenos que podemos ser, solo tenemos que luchar. Nadie está contento con ser segundo, tenemos que competir”.

