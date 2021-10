Duván Vergara y su conmovedor mensaje al perderse la final de la Concachampions

El extremo monteriano no podrá estar en su primera final a nivel internacional y publicó un mensaje en redes sociales sobre ello.

Este jueves, se jugará uno de los partidos más importantes del fútbol centro y norte americano, la gran final de la Liga de Campeones de la Concacaf, que da un cupo al Mundial de Clubes 2021. Este juego que podría ser el más trascendental en la carrera de Duván Vergara, pero debido a un trauma en la cabeza, tuvo que quedarse fuera del compromiso.

Por reglamento, si un jugador sufre de un golpe en la cabeza tiene que pasar al menos 7 días en reposo dependiendo de la evolución, por lo que el ex América de Cali no pudo hacer parte ni siquiera de los entrenamientos y tendrá que ver el juego desde la tribuna. Club América vs. Rayados de Monterrey.

En redes sociales dejó ver su frustración, pues era su primera gran oportunidad de mostrarse a nivel intercontinental y una vía de acceso rápido para estar en la Selección Colombia, pero parece que en la próxima convocatoria tampoco va a estar en consideración. Esto escribió en sus historias de instagram.

“Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. ¡No me abandones!“, compartió, acompañado de unos emojis de cara triste. Ahora resta esperar para que su equipo gane y pueda estar presente a final de año ante los demás campeones de las distintas federaciones.