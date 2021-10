Cristian Arango no para de hacer goles. Ahora, puso tres tantos en una nueva victoria de Los Ángeles FC que lo acerca a la clasificación.

Este miércoles, Cristian Arango rompió con todos sus números en Los Ángeles FC. Y es que el paisa marcó un triplete en la victoria de su equipo 2-3 ante Dallas, válida por la fecha 30 de la MLS. Por eso, la misma competición lo nominó al mejor jugador de la semana, junto a otras figuras como Emanuel Reynoso, Adam Buksa y el cafetero Deiber Caicedo.

‘Chicho’, con poco tiempo en Estados Unidos, ya se ha llenado de una alta figuración y es reconocido en todo el país norteamericano.

Frente a Dallas, en su último partido, Los Ángeles estuvo por debajo en el marcador durante dos ocasiones. Sin embargo, Arango fue capaz de remontar y ganar el encuentro, celebrando sus goles en los minutos 33’, 75’ y 79. A eso se le suma una gran efectividad, pues el elenco californiano llegó cinco veces al arco rival, lo que representa un éxito en los disparos superior al 60%.

Arango ha marcado cinco goles en los últimos dos compromisos ligueros. Esto deja ver un grandísimo nivel individual y su rápida consolidación en la MLS. A su vez, desde su fichaje, ‘Chicho’ ha logrado anotar 11 goles en un total de 13 compromisos oficiales, lo que le da un promedio de gol cada 95 minutos.

These performances were game-changing. Which player had the best week?

— Major League Soccer (@MLS) October 21, 2021