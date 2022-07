¿Cuándo debutaría David Ospina con el Al Nassr?

David Ospina decidió dejar el fútbol italiano y tomar un rumbo nuevo en el que tendrá que adaptarse a jugar en fútbol de Arabia Saudita con el Al Nassr.

El arquero fue presentado como nuevo jugador del equipo árabe en los primeros días del mes de julio y desde entonces se viene preparando para adaptarse y poder debutar pronto con su nuevo club. David Ospina decidió no renovar su contrato con el Napoli y esto generó varias críticas ya que los hinchas de la Selección Colombia no creen que el jugador pueda seguir teniendo un buen nivel.

El antioqueño de 33 años trabaja en la pretemporada para agarrar nuevamente ritmo y poder debutar prontamente con el Al Nassr, ya algunos medios indican el posible partido en el que jugará el portero. Como preparación el club tendrá cuatro partidos amistosos en los que posiblemente el primero sea preciso para el debut de Ospina.

El posible debut de David Ospina con su nuevo equipo sería este viernes 29 de julio en el partido que Al Nassr disputará frente a Las Palmas, durante la gira del equipo árabe por España. El colombiano ha venido realizando trabajos tácticos y físicos con sus compañeros y espera demostrar que a pesar de las críticas seguirá siendo protagonista en el fútbol internacional.

AlNassr depart tomorrow to Marbella 🛫

And here is PRE-SEASON CAMP’s plan ⛺️💛 pic.twitter.com/Ygu6fuLT8h

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 20, 2022