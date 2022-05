Ya se decidió: los 4 jugadores que van a regresar al América de Cali

El equipo se prepara para afrontar el segundo semestre de competencia y ya tendrían cerrados a los que serán los refuerzos que se inscribirán ante Dimayor.

Hace un par de semanas, América de Cali quedó eliminado de todas las competencias que disputaban, razón por la cual los directivos comenzaron a armar la nómina con la que competirían en el segundo semestre, conociendo de antemano que no se podrían hacer nuevas contrataciones, pero se dio un poco de aire al confirmar que se contará con jugadores a préstamo.

Pues bien, después de un tiempo de análisis entre el Comité Deportivo y el cuerpo técnico, se ha tomado la decisión de que solamente estarán de regreso al club 4 jugadores. Aunque el catálogo no es muy amplio para elegir, han dicho desde el club que 4 futbolistas que pertenecen a la institución se unirán a trabajos y serán ratificados ante la Dimayor.

Los nombres en cuestión son: Kevin Andrade, quien tras un préstamo en Platense de Argentina fue devuelto por bajo rendimiento deportivo; Juan David Pérez, llegando a un acuerdo con Once Caldas para finalizar su préstamo de manera anticipada; Daniel Quiñones, que pasó un semestre sin equipo al no ser inscrito por Osorio; y Nicolás Giraldo, que termina contrato de manera natural en Once Caldas.

De momento, esos jugadores, sumados a los que vienen lesionados como Gustavo Carvajal y Cristian Arrieta, serán los fichajes del América, sin opciones a tener más. Resta esperar para ver qué se define en cuanto a salidas, pero la nómina entre primer y segundo semestre no cambiará demasiado.