Tulio Gómez y los fichajes que pidió Osorio: “Quería a ‘Chicho’ Arango, pero…”

Tulio Gómez, máximo dirigente del América de Cali, habló luego de ratificar en el banco técnico a Juan Carlos Osorio y argumentó su decisión.

Don Tulio, en conversación con ESPN Colombia, confesó el nombre de los jugadores que quería para la plantilla de Osorio y destacó que lo que se trajo fue por pedido del DT risaraldense.

“Los jugadores que él pidió se los trajimos. Ninguno se trae al América sin que el técnico me lo pida. Ahora bien, yo en enero pensaba traer al lateral de Rionergro Águilas, a Chicho Arango, a Jáminton Capaz, pero no tenemos caja y de esos tres ya hay dos en el extranjero”, inició.

Y agregó que “pero no creo que la nómina que tenemos sea más liviana que la de Envigado, de Jaguares y la del Pereira que están por encima de nosotros. A veces los pelados le meten ganas y esos equipos chicos ante un grande la sacan todo. Mire a Pereira”.

Sobre el Critian Arango, Tulio Gómez dijo que “Osorio no pidió grandes contrataciones, se trajo lo que él pidió, en eso debo ser claro. Si me dijo que se pudiera traer a Chicho, lo trajéramos, pero no teníamos caja. Yo si quería al Chicho”.

Finalizó hablando de otro posible fichajes que no se dieron. “A mí nunca me ofrecieron a Teo. Lo de Rodallega sí me escribió y luego de 7 años no pasó nada, nos pasó la del pastusito mentiroso”.

Entrevista a Tulio Gomez (ESPN Colombia)