Jhon Arias habló sobre el presente de América y Santa Fe: “Espero que pasen a los ocho”

Jhon Arias, exjugador de Patriotas, América de Cali e Independiente Santa Fe pasa por un gran momento en el Fluminense, de Brasil y habló sobre Liga BetPlay.

El pasado martes, Arias habló con el Vbar de Caracol y además de elogiar el fñutbol de Brasil tambiñen analizó el presente de los Escarlatas y los Cardenales. Incluso fue consultado sobre a cuál club, entre los dos, le hace fuerza para que ingrese a los ocho.

“No, la verdad es que sigo la liga colombiana cada fin de semana. Estoy al tanto de lo que pasa en la liga pero no tengo favoritismo, espero que ambos mejoren y pasen a los ocho, donde deben estar siempre”, dijo Arias sin comprometerse.

Y agrego que “lo de América es bastante complejo. La institución no pasa un buen presente a pesar de que he visto los partidos y la mejoría por ahí los resultados no acompañan. Esperemos que América mejore y que esté en el lugar que debe estar”.

Sobre el Cardenal, Arias dijo que ” de allá salí muy bien, agradecido, salí en las mejores condiciones por mi parte y las del club y les tengo mucho cariño”.

Su presente en el balompié de Brasil: “Hasta ahora las cosas marchan muy bien en el quipo, creo que he tenido un gran recibimiento y los resultados también se han dado de gran manera. Es un fútbol muy dinámico, técnico, que requiere otro tipo de preparación”.

Y agregó que “yo creo que la liga es muy competitiva, un torneo en el que los equipos llamados grandes necesitan de mucho esfuerzo para superar a los demás, así que el nivel general ha aumentado y esto ayuda a que el campeonato sea mejor”.