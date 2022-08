Tulio Gómez sobre Matías Pisano: “En el fútbol a veces a uno le toca tragarse el sapo”

Hace unos días, el jugador manifestó que le gustaría regresar, por lo que el empresario comentó si le volvería a abrir las puertas.

En los últimos años, en América de Cali se han presentado algunas diferencias fuertes entre los miembros del plantel. Una que genera recordación por lo reciente que fue, es la de Matías Pisano, quien terminó saliendo del club demandándolo por daños morales y recibiendo el rechazo de los directivos y de una gran cantidad de hinchas.

Más allá de eso, en una entrevista reciente, el argentino comentó que el América es un club que quiere mucho, por lo que le gustaría regresar. El tema causó mucho revuelo, pues aunque hay un sector de la hinchada que no lo quiere ver ni en pintura, hay otro bando que recuerda su aporte al título liguero de 2019 y apoya la causa de que se ponga la camiseta escarlata.

Sin embargo, el dueño del club es uno de los que más muestra oposición a un posible regreso. Tulio Gómez habló con la ‘Banda Deportiva’ de RCN Radio Cali y esto dijo cuando le consultaron sobre un posible regreso. “Muy difícil porque nos tocó pagarle doble indemnización, y no fue culpa del agente, porque él me llamó y me dijo que no le gustaba lo que Pisano estaba haciendo y dijo que no lo representaba más“.

Dejó claro que está en total desacuerdo con las acciones del jugador, pero que a pesar de todo le están agradecidos por lo que hizo en el año que estuvo allí. “Fue muy ingrato con nosotros, pero nos ayudó y nos aportó para ganar el título y estamos muy agradecidos, no podemos pagar con la misma moneda. Yo no creo que se dé, aunque en el fútbol a veces a uno le toca tragarse el sapo y algunos rencores“, puntualizó.