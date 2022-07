Tulio Gómez sobre Graterol: “Si no renueva no nos vamos a poner a llorar”

Cada vez se siente menos optimismo en el cuadro escarlata con relación a la continuidad del guardameta venezolano y así lo dejó ver el máximo accionista.

El tema principal del América de Cali en la actualidad, es el de la renovación del portero Joel Graterol, puesto que el internacional de Venezuela tiene contrato hasta diciembre de este año y ha manifestado abiertamente que su objetivo es pasar a una liga europea. El turno de hablar esa vez fue el de Tulio Gómez, máximo accionista de la institución.

En diálogo con el ‘Petiso’ Arango, le comentaron de que las sensaciones que hay son de que no va a renovar, a lo que comentó. “Si no renueva qué le vamos a hacer, no nos vamos a poner a llorar. Ojalá que no se vaya porqué es un gran arquero, pero lo que sé es que no se puede ir antes de diciembre porqué es muy difícil. El representante de Graterol es un caballero“.

Explica que ha hablado con el portero y que está todo claro, por lo que intentaron convencerlo con una mejor oferta. “Graterol quiere ganar más, quiere ganar afuera, y como (Wuílker) Faríñez está lesionado, pues él pasa a ser el titular de la Selección de Venezuela. Ya le ofrecimos aumento de salario, pero toca esperar a ver qué pasa en los próximos días“.

Hace algunos días, el presidente de América, Mauricio Romero, habló con ‘Zona Libre de Humo’, donde explicó que el tema de la renovación está detenido por parte de los agentes de Graterol, puesto que están esperando por una oferta del mercado internacional, la cual no ha llegado a las oficinas del club.