Tulio Gómez puso fecha al anuncio sobre el estadio de América de Cali

Luego de muchos años barajando la idea de contar con un estadio propio, parece ser que todo pasará a ser una realidad, de acuerdo al dueño del club.

Desde hace varios meses, viene sonando la idea de que América de Cali pueda tener su estadio, construido por un fondo de inversión; o bien, hacer una Alianza Público-Privada con la Alcaldía de Cali para reformar el Pascual Guerrero. El máximo accionista del equipo, Tulio Gómez, volvió a hablar del tema y se atrevió a dar detalles sobre un anuncio de manera oficial.

En diálogo con ‘El Corrillo de Mao’, le consultaron sobre la viabilidad de la construcción de un nuevo escenario deportivo, a lo que comentó que es posible debido a que el club no pagará nada. “Esa es una idea de un fondo de inversión, nosotros no tenemos recursos para eso, ellos están trabajando en eso y ellos son los que invierten la plata, América no invierte ni un peso“.

Posteriormente, le pidieron más detalles sobre fechas, respondiendo qué. “Yo creo que en uno o dos meses, el fondo de inversión hará una rueda de prensa y anunciará si sigue o no sigue, o si sigue con el Pascual Guerrero o con un nuevo estadio. Primero que todo, hay que llegar a la parte técnica, si ellos se deciden para hacerlo, se demoran unos dos o tres años. Es un fondo extranjero, poderoso, que no le falta el dinero así que podrían hacerlo rápido“.

Por otro lado, el ‘Doctor Mao’ le preguntó sobre un lote que ya se habría comprado. “Ellos tienen visto un lote en el romboi de Cencar yendo para la zona franca, al aeropuerto, por ahí está ubicado. Es algo que yo no manejo, pero sí les di la aprobación para hacerlo ahí porque no hay contraflujo ni alcanza el peaje, está bien ubicado. No creo que se haya comprado“.

Aquí la entrevista completa