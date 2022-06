Tulio Gómez: nueva indumentaria de América y la ‘sal’ de la camiseta celeste

El dueño del cuadro escarlata se refirió a la terminación de contrato con Umbro, lo que dejó la marca y lo que se viene para la institución.

Este jueves 30 de junio, finalizó oficialmente el contrato de Umbro con América de Cali, poniendo fin así a una relación de más de 3 años entre las marcas donde se consiguieron varios títulos entre los planteles masculinos y femenino. Ahora, se estrenarán nuevas indumentarias, por lo que desde el club dieron detalles sobre lo que se tendrá para esta temporada.

En diálogo con Antena 2 Cali, el máximo accionista del América, Tulio Gómez, comentó la situación, confirmando que habrá cambios a partir del viernes 1 de julio. “Sí señor, ahora hay una camiseta del América con la nueva marca. Con Umbro vamos hasta hoy, muy agradecido, con ellos tuvimos bicampeonato masculino y femenino“.

Muchas gracias Umbro, bicampeónato masculino, 2 títulos femeninos y Sub campeones de copa libertadores femenina en los 3 años de @UmbroColombia https://t.co/zqN0IQR3gH — tulioagomez (@tulioagomez) June 30, 2022

Por otro lado, no dejó de resaltar que apostaron por una camiseta celeste la cual dejó muy malos resultados, a pesar eso sí, de que fue una de las más vendidas de la historia. “Esa camiseta azul muy bonita y todo pero perdimos 9 partidos, yo le dije a Guimarães, ‘esa azul para entrenar, pero para jugar no‘. Yo no soy aguatero, pero que cosa tan horrible“.

De manera extraoficial, se conoce que la nueva marca es la francesa Le Coq Sportif, la cual será presentada este 2 de julio, donde el equipo enfrentará a Millonarios en el último juego de pretemporada. Hasta entonces, no se conoce nada en cuanto a diseños ni temas relacionados, conociendo únicamente que hay un diseño ‘fake’ circulando por redes sociales.