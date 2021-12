Tulio Gómez habló sobre los rumores de Hinestroza y Graterol

El máximo accionista del América de Cali fue consultado sobre las posibles salidas de estos jugadores luego de lo que se hablado en las últimas semanas.

Mientras se jugaba la fase regular de la Liga BetPlay, se pensaba que el América de Cali sería uno de los equipos que terminaría eliminado, por lo que comenzaron a sonar rumores de mercado alrededor de este club esperando varias novedades con relación a jugadores. Sin embargo, siguen en competencia y ahora tienen que lidiar con todo lo que se habló en las últimas semanas.

Uno de los rumores que más generó ruido fue el supuesto interés que tendría Atlético Nacional por el portero venezolano Joel Graterol. Al equipo antioqueño acercaron varios nombres de porteros internacionales como el peruano Pedro Gallese o el boliviano Carlos Lampe, por lo que también se vinculó al guardameta de América que tiene varias convocatorias con su selección.

En diálogo con Zona Libre de Humo, Tulio Gómez, máximo accionista de América, se refirió a esa posibilidad. “De Nacional no me han dicho nada por Graterol y hoy no hay nada“, explicó el dirigente. Cabe recordar que este portero tiene contrato vigente hasta diciembre de 2022, por lo que en caso de que no sea renovado, lo más probable es que termine saliendo el próximo mercado.

Además, se han generado un par de rumores sobre el juvenil Marino Hinestroza, vinculado con el fútbol de Estados Unidos e Italia, por lo que también habló de ello. “Hinestroza si está en Cali pero es falso que tenga ofertas, ya me llenó desmentir tanto chisme, el jugador no tiene ninguna propuesta hasta ahora“, afirmó tajantemente.