No solo LAFC: Osorio también suena para una selección

Los rumores empiezan a sonar alrededor del técnico del América de Cali y ahora se contempla la oportunidad de que vuelva a ser seleccionador nacional.

Esta semana, se dio a conocer un rumor donde se indicaba que el técnico tiene una oferta por parte de Los Angeles FC para dirigir este equipo en la temporada 2022 de la MLS, pero no son los únicos que están buscando al técnico del América de Cali, pues también se explica que lo quieren de regreso a nivel de selecciones.

Según reportan medios centroamericanos, el técnico también fue sondeado por parte la Selección Nacional de Jamaica, buscando que el risaraldense pueda liderar el proyecto rumbo al mundial de 2026 con varios jugadores que están jugando con regularidad en el fútbol europeo, considerando además que ya tiene experiencia en la Concacaf con México.

De momento, está concentrado en su proyecto con América, pues luego de pasarlo mal en los últimos meses, recientemente los resultados se le están dando y desde las directivas del club vallecaucano le han dado el respaldo que necesita una idea como la suya, por lo que es posible que respeten su contrato que va hasta junio de 2023.

