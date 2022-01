Tulio Gómez confirmó lo que pasó con Edwin Cardona y el ‘Rifle’ Andrade

El máximo accionista del América de Cali se refirió a la negociación por estos jugadores y lo que buscarán en este mercado de fichajes.

En las últimas semanas, se han venido generando rumores alrededor del América de Cali con relación a la posible llegada de jugadores importantes como Edwin Cardona o Andrés Andrade. Aunque parece imposible para este club que llegara alguno de los dos, confirmaron que sí hubo interés y que adelantaron gestiones para que se pudiera concretar.

En diálogo con Antena 2 Cali, Tulio Gómez, máximo accionista del cuadro vallecaucano, habló con claridad sobre lo que fue esta situación. “Osorio habló y dijo que podía traer a Cardona, que conseguía el que pagara la mitad de lo que vale, pero Cardona es muy caro. Si no alcanzó para la cartera de Nacional, mucho menos para nosotros“, dijo inicialmente.

En cuanto al Rilfe Andrade, comentó. “Luego dijo que el Rifle, un jugador que yo he dicho muchas veces que me encanta, pero es una negociación que hay que hacer bien porqué tiene contrato con Nacional. Se llamó y se preguntó, pero no lo van a soltar, ni siquiera si llegaba Cardona porqué tienen Copa Libertadores y lo quieren mantener“.

Por último, habló sobre el jugador que traerán para esa posición. “A Osorio no le gustan los extranjeros, pero es que el jugador colombiano está muy caro, entonces nos toca buscar lo que nos haga falta con los extranjeros. Necesitamos un volante 10 bueno y ya buscaremos el nombre que mejor nos convenga“.