Tulio Gómez dejó claro todo sobre su disgusto con Juan Carlos Osorio

El dueño del América de Cali habló sobre la continuidad de Juan Carlos Osorio y se refirió al ambiente que hay por estos días en la institución.

En las últimas horas, se pudo conocer una información sobre la posible salida de Juan Carlos Osorio del América debido a una complicada relación que está viviendo con las directivas del club. Sin embargo, el máximo accionista de la institución, Tulio Gómez, se refirió al ambiente que hay entre ambos y desconoció que el DT esté considerando irse.

En diálogo con Antena 2 Cali, el dirigente comentó. “Los pongo en contexto para que sepan lo que hubo entre el técnico y el comité deportivo. Nosotros desde hace dos meses venimos trabajando sobre la nómina que tenemos. Discutimos con el míster, no fue nada grave, discrepamos y desde entonces quedamos distanciados. Tiene unos conceptos que no los compartimos y eso fue lo que pasó“.

Sobre el tema de jugadores dijo. “En el 2019 y 2020 con el comité deportivo armamos la nómina y quedamos campeones, en 2021 le dimos la responsabilidad a él y nos fue mal, entonces por eso vamos a armar la nómina como creemos que la necesitamos, con Osorio o sin Osorio. Hay otra cosa que no nos gusta y es que solo quiere jugadores colombianos, pero América ha sido grande por los extranjeros que ha tenido“.

Y remató. “Aunque no estemos de acuerdo en algunas cosa con el DT, lo vamos a respaldar a muerte hasta el último momento, que si Osorio se va, no sé, hay que preguntárselo a él“. Sobre si el técnico le ha manifestado alguna intención de dejar su puesto, simplemente comentó. “Osorio dijo que él no es de los que salen corriendo“.