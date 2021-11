Sigue el buen rollo entre Diego Novoa y Joel Graterol

Los dos porteros del América de Cali participaron en una nueva dinámica donde se entrevistaron entre sí y compartieron un buen momento.

A través de los medios oficiales del América de Cali, el equipo estrenó una serie llamada ‘Inside’, la cual comenzó con los dos porteros del primer equipo, Diego Novoa y Joel Graterol, quienes han venido compartiendo la titularidad en el arco escarlata. Se hicieron una serie de preguntas entre ambos, generando buen rollo entre ambos antes los ojos de la hinchada.

Novoa a Graterol

¿Qué fue lo que más te sorprendió al llegar al América?

R/: La hincha que tienen por todo el país, creo que América es Colombia, nos sorprendió que a donde quiera que llegáramos había muchísima gente que no podías ni contar. Ya me lo esperaba pero vivirlo en primera persona me sorprendió muchísimo y hace del ambiente del América el mejor.

¿Quién es el que más hace bromas del equipo?

R/: Tenemos un combito bravo en ese sentido. Un top tres sería con Déinner Quiñones, nuestro preparador de porteros y Lucumí y Carvajal.

¿Cuál sería el Top 3 de jugadores en la historia de Colombia?

R/: Tengo que meter a Valderrama. En mi posición como portero siempre te fijas en los referentes de cada país y creo que Óscar Córdoba junto a René Higuita marcaron época. Y el ‘Tino’ Asprilla, me marcó su manera de jugar.

Graterol a Novoa

¿Cuál fue tu primer trabajo?

Yo soy bogotano y allí hay un sector que se llama San Andresito que venden absolutamente de todo y tuve la oportunidad de trabajar en un diciembre vendiendo ropa en un local.

¿Quién es el mejor jugador del equipo?

Para mí, el mejor por historia, jerarquía y ejemplo más que todos, es Adrián Ramos. Es el mayor de la nómina y es alguien que siempre llega primero, que ayuda a todos, que empuja.

¿Quién es tu ídolo del fútbol?

R/: Óscar Córdoba siempre fue el referente para mí; por su elegancia, por su habilidad, su manera de jugar siempre fue admirado por mí. Más allá de que René Higuita marcó mucho lo que fue nuestra posición.

