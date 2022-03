¿Se va Juan Carlos Osorio? El técnico y Tulio Gómez rompen el silencio

Luego de las últimas informaciones, los protagonistas del América de Cali dieron su versión con relación a las negociaciones para la rescisión.

El pasado fin de semana, América de Cali sufrió una nueva derrota en la Liga BetPlay, cayendo ante Deportes Tolima por la fecha 13 del campeonato, lo que colmó la paciencia de las directivas del club que han comenzado a buscar de manera insistente la rescisión del contrato del DT, tratando de llegar a un acuerdo para no pagar el valor total de la indemnización.

Inicialmente, se ofreció pagar 200.000 dólares, que es lo que se debe pagar en el mes de junio para su salida, pero el míster lo rechazó. Se informó que hicieron un nuevo intento, esta vez doblando la oferta, por lo que se comenzó a especular sobre un acuerdo, pero las voces oficiales hablaron y se reportó que todavía no hay respuesta.

En Antena 2 Cali, el periodista ‘Jefer Piña’, habló con Osorio y Tulio Gómez, corroborando que no está nada definido en este momento. El técnico risaraldense dijo. “Por favor lo corroboran con el club. Estamos negociando mi contrato, yo honro mi palabra, no he firmado ningún documento“.

Entre tanto, el máximo accionista del club, respondió. “No hemos llegado a ningún acuerdo. El club sigue esperando la respuesta“, fue lo que comentó. Esperan poder cerrar esta novela antes del fin de semana, pues no quieren que Osorio dirija en el próximo juego en el Pascual Guerrero que será ante Millonarios.