¿Se descartó la llegada de Dayro Moreno al América?

A pesar de que el jugador estaba dispuesto a llegar al cuadro escarlata, desde las directivas le habrían cerrado las puertas debido a sus problemas de indisciplina.

Desde hace varios días, se pudo conocer que Dayro Moreno es uno de los jugadores que podría llegar al América de Cali para esta temporada, principalmente por el ofrecimiento de su representante y el deseo personal del jugador. Sin embargo, desde el club hablaron oficialmente sobre lo que sería esta posibilidad y parece que está más lejos que cerca.

+ Dayro Moreno y América: ¿cláusulas de buen comportamiento?

En diálogo con ‘Zona Libre de Humo’, el presidente ejecutivo del club, Mauricio Romero, comentó lo que ha avanzado con relación a la llegada de este jugador. “El tema de Dayro Moreno a mí me ha parecido más humo que otra cosa. En la conformación del equipo yo no le veo cabida hoy a Dayro“, comentó el dirigente.

Sin embargo, no aseguró que esté del todo cerrado la posibilidad de que llegue, por lo que esperarán hasta la próxima semana para confirmar la decisión de que llegue o no finalmente. “Lo de Dayro lo veo difícil pero esperaremos hasta la otra semana“, puntualizó Romero sobre este tema.

De momento, el delantero se encuentra en Manizales a la espera por parte de una propuesta por parte del América. Tulio Gómez lo quiere tener en el equipo, pues confía en su capacidad, sumado a algunas cláusulas contractuales por el tema disciplinario. Sin embargo, no hay consenso en el comité deportivo sobre su llegada y si esto no pasa, no se dará.