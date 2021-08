Santiago Moreno ya viste la camiseta de Portland Timbers

Su contratación se hizo oficial hace varios días, pero Santiago Moreno todavía está en Colombia. Antes del viaje a Estados Unidos empezó a usar la camiseta de los Portland Timbers.

Eso para un mensaje del club en sus canales oficiales: “¡Santiago Moreno está listo para emprender su camino a Portland!”. Después de aceptar la oferta del club de la MLS viene el viaje y el inicio dela nueva experiencia en su carrera después de un par de años como profesional en América de Cali. Se va al exterior a los 21 años y tras un par de títulos ganados con el cuadro escarlata.

Lo que viene para él es el reto de jugar en la MLS con un equipo que ya tiene en su plantel a 3 compatriotas: Diego y Yimmi Chará y Dairon Asprilla. En el último partido antes del viaje de Santiago Moreno a Estados Unidos, Portland Timbers derrotó por 3-2 a Real Salt Lake. ¡Y contó con goles de dos de ellos! Se trata de una buena temporada para la escuadra que ahora busca potenciarse con el joven talento formado en la cantera escarlata.

Santiago Moreno parte hacia la MLS en la que jugará con la camiseta número 30 de Portland Timbers, el mismo que usó en su paso reciente por América de Cali. Llegará con un particular corte de cabello que dejó ver en la imagen compartida por el club en sus canales oficiales. ¡Tiene la bandera de Estados Unidos en su cabello!

Santiago Moreno is ready to make his way to Portland soon! #RCTID pic.twitter.com/P6nN4xdILZ

— Portland Timbers (@TimbersFC) August 9, 2021