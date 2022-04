¿Reformar el Pascual Guerrero o construcción de nuevo estadio?

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, se refirió a la posibilidad de contar con un estadio propio tras las recientes propuestas que recibió.

Un tema que suena año tras año, es que América estaría considerando tener su estadio propio, lo que tomó mucha fuerza en las últimas semanas, luego de la propuesta de un grupo inversor que se ofreció a la construcción y financiación del escenario deportivo. Una segunda oferta sobre la mesa llegó desde la Alcaldía de Cali que hizo contrapeso, que fue reformar el estadio Pascual Guerrero.

En diálogo con ‘Zona Libre de Humo’, Tulio Gómez se refirió a esta situación, dejando en claro de manera inicial que los recursos no serán puestos por la institución. “América no tiene recursos para un estadio, nosotros no tenemos con qué hacer un estadio, nosotros tenemos que invertir en lo deportivo, en mejorar nuestra cantera y en la infraestructura“.

Tampoco se muestra muy optimista con la idea de la construcción de un nuevo estadio. “Hacer un estadio por allá bien lejos, hombre… el Pascual Guerrero es el mejor estadio del país, he estado en casi todos, pero el Pascual es hermoso, bien ubicado“.

Quiere quedarse en el Pascual Guerrero, pero que le den prioridad. “Hay que hacer una alianza con el dueño del estadio que es la Universidad del Valle, una APP (Alianza Público-Privada), ponerlo bien bonito, hacer un centro comercial, un hotel, helipuerto, parqueaderos, que quede una cosa bien hermosa y que sea el estadio de América cuando juegue el América“.

Prefiere la propuesta del Alcalde de Cali. “¿Sabe cuánto vale mantener un estadio? A mí me gusta lo que planteó Jorge Iván Ospina. Ahora, el fondo de inversión es para hacer un multi-eventos, con gramilla retráctil, con techo, son sistemas que son muy caros. Lo que hay que tener es prioridad, si mañana juega América, que no nos vayan a sacar por J. Balvin“.