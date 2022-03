El reto de Osorio, la clave de su rendimiento y “Falque es un crack”

Juan Portilla es uno de los fichajes de América de Cali con más alto rendimiento. Desde que llegó fue retado por Osorio, ya que él no pidió su contratación.

Fue una de las apuestas de la junta directiva. Por su rendimiento en más de 40 partidos de 2021 con Alianza Petrolera, fueron por él. Terminaron contratándolo, adelantándose a la opción que le planteó Deportivo Cali. Hoy en día es uno de los favoritos de la afición. Suele jugar en gran parte de los compromisos, incluso ganándole el puesto a Luis Alejandro Paz. ¿Cómo lo explica?

Las respuestas de Juan Camilo Portilla en Saque Largo (Win Sports)

“Son muchos factores los que me han dado la posibilidad de tener ese buen rendimiento:

-Venía con excelente ritmo de Alianza. Cuando uno viene con continuidad, con seguidilla de partidos siendo titular, tu confianza está alta. Dentro de la cancha te desenvuelves muy bien.

-La confianza que desde el principio me dio el míster. Él ha manifestado abiertamente que no me había pedido, pero me dijo que si dentro de la cancha y en los entrenamientos le mostraba lo que había visto en algunos videos, seguramente iba a tener la posibilidad de jugar. Él no me iba a cerrar las puertas si hacía las cosas bien.

-Es un privilegio compartir con los jugadores que tenemos: Adrián, Sierra, Marlon, Graterol y varios que fueron campeones y referentes del equipo, con mucha calidad. Si uno tiene esos compañeros al lado, el talento de uno se debe notar.

-Iago Falque es un crack. Considero que le falta un poquito esa adaptación en lo físico, lo ha venido trabajando. Todos los días lo veo en el gimnasio, sabiendo que se debe poner a punto, pero con el balón y sus condiciones, es un crack”.