Otro fichaje que se le cae a Tulio Gómez en América

A pesar de que el máximo accionista del América de Cali había asegurado que ya tenían asegurado a un lateral izquierdo, se reportó que no vendrá.

Pasaron dos días de diferencia entre la primera versión y la segunda. El pasado domingo, Tulio Gómez manifestó en una entrevista que ya habían acordado términos con un lateral izquierdo colombiano que llegaba desde el fútbol europeo, explicando que ya le habían comprado los tiquetes para su llegada a Cali, pero el martes se reportó que el fichaje se cayó.

El periodista Carlos ‘Petiso’ Arango, a quien Gómez le había dado la información a través de su canal de youtube, confirmó que no se dieron las negociaciones y que el jugador ya no vendrá. No se llegó a conocer el nombre en concreto del futbolista y tampoco se saben las razones de que no llegue, pero es un fichaje más que se le cae al América.

Ya había pasado la semana anterior con el extremo ecuatoriano Walter Chalá, pasó hace algunos meses con jugadores como Brahian Alemán o Dayro Moreno, todos estando “casi listos”, dicho por los mismos directivos, pero al final no se pudo concretar, en varios casos explicando que fue porqué se filtró el nombre a la prensa.

Resta esperar para ver qué termina contratando América, pues a estas alturas de la temporada es muy complicado encontrar jugadores de calidad con facilidad de venir al fútbol colombiano. Hace una semana dijeron que tenían listos a 3 jugadores, pero por esta reciente información, la verdad es que no han avanzado con ninguno.