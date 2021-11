No se descarta la continuidad de Osorio en América de Cali

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, habló sobre la continuidad de Juan Carlos Osorio en el América y el técnico podría quedarse para 2022.

Hace algunos días, América de Cali emitió un comunicado oficial donde explicaba que en caso de que el equipo no clasificara a los 8, el cuerpo técnico de Juan Carlos Osorio debería dejar su puesto sin cobrar la indemnización correspondiente. Las cosas están complicadas, pero puede que a pesar de que no se clasifique y su proceso continúe.

En diálogo con RCN Radio Cali, Tulio Gómez habló sobre las cuentas que están haciendo. “Si no hacemos 9 puntos no clasificamos, pero si uno se pone a hacer cuentas y hacer fuerza para que los otros no ganen es porque no se hizo la tarea. Matemáticamente tenemos posibilidades, pero dejamos escapar puntos, necesitábamos la victoria ante Quindío, Jaguares, Alianza…”.

Sin embargo, confía en la clasificación. “Recuerde que los americanos decimos, con un 1% de posibilidades, tenemos 99% de fe. Confiemos en que nosotros ingresemos a los 8 y que hagamos en un buen papel, recuerde que en 2008 y 2020 ingresamos de octavos y salimos campeones, en cuadrangulares todos comenzamos de cero“.

Mencionó lo que se ha trabajado con Osorio y el respaldo que tendría. “Con Gamero fueron valientes en Millonarios. El aporte de Osorio ha sido maravilloso en la sede del América, estamos haciendo 3 canchas nuevas con las medidas reglamentarias y estamos montando el centro del alto rendimiento, pero al hincha solo le importan los resultados, nosotros podemos tener la mejor infraestructura, pero al hincha no le importa eso“.

Por último, habló sobre las decisiones del club. “Nuestras decisiones las tomamos de acuerdo a indicadores de gestión con el equipo de trabajo, no según lo que digan las redes sociales. También es cierto que un equipo como América no aguanta un proceso donde no participen en un octagonal o en Copa Libertadores, porque eso es lo que nos ayuda a cuadrar finanzas“.