Más rumores sobre jugadores de América a Nacional

En los últimos días, se han acrecentado los rumores que ponen a los jugadores del América de Cali en la carpeta del equipo verdolaga. Lo que se sabe hasta el momento.

El mercado de fichajes todavía está frío, según lo que han comentado los directivos de los diferentes equipos de la Liga BetPlay, pero ya comienzan a circular rumores de cara a lo que será la temporada 2022, principalmente en el caso del América de Cali que está al borde de la eliminación y con jugadores buscando cambiar de aires.

+ América llegó con vida a la última fecha: los resultados que espera

En los últimos días, se pudo conocer un supuesto interés de Atlético Nacional por el portero venezolano Joel Graterol, pero de momento no se ha hecho ningún movimiento oficial. Sin embargo, no sería el único jugador del interés del cuadro antioqueño y hay otros nombres que están en el radar.

Según se pudo conocer, los volantes Carlos Sierra y Luis Paz están en carpeta para el próximo semestre pero no son prioridad. Sierra tiene contrato hasta diciembre de 2022 y Paz hasta diciembre de 2023. Lo que mencionó el representante de Paz es que no hay ningún acercamiento desde este club.

Hablando con el agente de Luis Paz, me informa que no hay ningún acercamiento todavía de @nacionaloficial .

El otro nombre que se mencionó fue el de Marlon Torres, defensor que es canterano de Nacional y que su hermano menor está en ese club, pero fue vendido al América en 2019. Lo que se reportó por este jugador es que es del interés del cuerpo técnico de Alejandro Restrepo, pero no convence a las directivas.

A hoy, así está la cosa.

Nacional no buscaría sumar a Graterol al equipo, me informan q los verdes no piensan buscar arquero. Carlos Sierra y Luis Paz están en carpeta pero no son prioridad y en cuanto a Marlon, al DT del cuadro paisa le interesa, pero a las directivas no mucho. pic.twitter.com/klFjx1U1JI

— Steven Cardona (Leo✌) (@stevenCardona31) November 14, 2021