Más detalles de la propuesta de Ospina al América sobre el Pascual Guerrero

El Alcalde de Cali se mantiene insistente en hacer una alianza con el equipo escarlata. Explicó en que consiste su propuesta y puso un precio estimado.

Hace algunas horas, Jorge Iván Ospina, alcalde la capital del Valle del Cauca, se enteró del proyecto que tendría América de Cali para la construcción de su estadio propio, por lo que ha lanzado una propuesta pública a los directivos del club para que reconsideren el abandonar el Pascual Guerrero. En diálogo con ‘El Corrillo de Mao’, prolongó este tema.

“Yo escucho en muchos medios que el América está buscando construir un nuevo estadio entre Cali y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, y a mí me parece que eso es una idea potente. Sin embargo, dado que tenemos el estadio Pascual Guerrero y que hemos apostado a la renovación urbana de nuestra ciudad, para ese sector de San Fernando, podríamos hacer una Alianza Publico-Privada para construir parqueaderos en lo que hoy es el Parque Panamericano, trasladar las piscinas Alberto Galindo a otro sitio, y desarrollar allí un complejo deportivo, un hotel que tenga el énfasis en la necesidad del América de Cali y poder exaltar el Pascual Guerrero“.

Pidió que en América se comprometan con la ciudad. “La idea es que no dejen de tener de tener en la idea de esas inversiones, la posibilidad de un aporte al territorio para la renovación urbana, pero también lo digo para que sea de fácil acceso, que lo conozcan todos, que garantice la afluencia de público, menos gastos para el público llegar y mayor eficiencia en la utilización del activo. Eso es lo que le hemos propuesto a don Tulio“.

Habló del precio que tendría lo que propone. “Realmente al interior del estadio las condiciones están dadas para ser uno de los mejores del país, con la iluminación, los palcos, la gramilla; todos los que vienen al Pascual Guerrero quedan muy contentos. Habría que hacer los desarrollos adicionales en el entorno y eso en el Parque Panamericano y las piscinas sería un proyecto de tal vez unos 80.000 millones de pesos“.

Por último, dijo. “Aún no he recibido respuesta, pero lo que quiero es que el tema entre a discusión. Lo que yo no quiero es que en la ciudad nos quedemos sin nuestros equipos; ya Cali se fue para Palmira y América se iría para Yumbo y corremos el riesgo que de repente se haga obsoleto el sanfernandino sin la representación de nuestros equipos“.