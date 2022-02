Los billetes y carteles en contra de Osorio en el Pascual Guerrero

Hay un sector de la hinchada del América de Cali inconforme con el trabajo del DT y que buscaron protestar a su manera ante su gestión.

El semestre pasado, el primero de Juan Carlos Osorio en el América de Cali, fue uno de los más complicados en cuanto a convivencia, pues fecha tras fecha la hinchada mostró su hostilidad con el técnico y los jugadores, llegando a sacarlos en varias oportunidades escoltados por la policía y en un momento llegar a invadir la cancha del Pascual Guerrero.

+ Iago Falque y su divertida ‘novatada’ con América

En esta nueva temporada, los resultados tampoco están acompañando al equipo, pues tras 8 fechas se encuentran ubicados en la posición número 15 de la tabla, por lo que hay un sector importante de la hinchada que está pidiendo la dimisión del técnico risaraldense y desde las redes sociales dejaron ver la forma en la que protestarán.

Por un lado, integrantes de la barra ‘Barón Rojo Sur’, estarán llevando cerca de 2.000 billetes de $100.000 pesos, con la cara de Juan Carlos Osorio. A través de un video de twitter, dejaron ver el proceso para la creación de estos billetes que fueron diseñados por parte de la comunidad.

Ya estan listos los billetes para tirarle a ese desquiciado de Osorio, que sepa que la hinchada de @AmericadeCali no lo quiere mas aca, ya que @tulioagomez no quizo sacarlo, la protesta es PACIFICA, lo dejo claro para los burros que no tienen comprención de lectura#FueraOsorio pic.twitter.com/H4ZSSAnf7C

— leandroCaspa 🇦🇹👹 (@elcaspaleandro) February 26, 2022