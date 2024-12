Las 3 razones por las que Polilla sigue como DT de América de Cali. ¡Confirmadas!

La decisión de la continuidad de Polilla Da Silva como DT de América de Cali, más allá del cierre del año con caída en la final de Copa BetPlay, está basada en 3 argumentos que fueron compartidos públicamente por su presidenta, Marcela Gómez, en entrevista en Antena 2 Cali. Se apunta a un proceso de largo plazo y se valora la mejoría respecto a lo sucedido en la primera parte del año.

1) Consolidación de un proceso para América de Cali

Una de las razones más destacadas por Marcela Gómez es la importancia de consolidar el proceso iniciado por Polilla Da Silva. En sus palabras, la directiva había sido clara con el entrenador desde el inicio de la temporada: “Tenemos que consolidar un proceso y seguir trabajando en lo que se viene desarrollando”.

A pesar de que el rendimiento del equipo no alcanzó las expectativas en la parte final del torneo, la presidenta resaltó la relevancia de seguir un plan a largo plazo para fortalecer la estructura del equipo. Este enfoque, que busca estabilidad y continuidad en la dirección técnica, es visto como fundamental para que América pueda aspirar a futuros títulos y mantener una base sólida que los impulse hacia el éxito.

2) Mejora en el rendimiento y puntos en cuadrangulares

Aunque la clasificación a la final de la Liga no se dio, la directiva resaltó el alza en el rendimiento del equipo, especialmente en los cuadrangulares. Marcela Gómez destacó que, si bien no se logró el objetivo principal, América mejoró en comparación con los cuadrangulares anteriores. “Este semestre, si bien se cerró no como lo esperábamos, logramos mejorar mucho en la reclasificación, estuvimos en el cuadrangular, hicimos muchos más puntos que en los dos cuadrangulares anteriores”, explicó la presidenta.

Este crecimiento en el rendimiento, evidenciado en los puntos obtenidos y el desempeño del equipo durante el torneo, ha sido uno de los factores clave para que Polilla siga al frente del club, ya que demuestra una clara evolución en el trabajo del cuerpo técnico.

3) La histórica clasificación a la final de Copa BetPlay

Otro factor crucial que jugó a favor de la continuidad de Da Silva fue la histórica clasificación a la final de la Copa. Aunque América no pudo consagrarse campeón, la llegada a la final fue un logro significativo para la institución, ya que nunca antes se había alcanzado esta instancia en el torneo.

“Estuvimos en una final de Copa (nunca lo habíamos logrado)”, afirmó Gómez, destacando este hito como un reflejo del trabajo realizado por el cuerpo técnico. La capacidad de llevar al equipo a esta fase demuestra que, bajo la dirección de Polilla, el equipo está progresando y alcanzando metas importantes, lo que refuerza la idea de seguir apostando por su continuidad.

📻⚽️🎙️¿Se queda Jorge “Polilla” Da Silva como DT de @AmericadeCali para el 2025? ”Sí, nosotros hablamos con el Profe, y lo dijimos desde un principio, nosotros tenemos que consolidar un proceso, tenemos que seguir trabajando en lo que se viene desarrollando” Marcela Gómez, Pdte pic.twitter.com/vMGa37IEFC — Antena 2 Cali 📻 (@Antena2RCNCali) December 17, 2024

América de Cali y el camino hacia la mejora

A pesar de la satisfacción por los avances, Marcela Gómez también fue clara al señalar que el equipo debe seguir creciendo y corrigiendo aspectos cruciales. La falta de eficacia frente al arco rival ha sido una de las mayores críticas hacia el equipo, ya que, como mencionó la presidenta, “un equipo que genera opciones de gol y no las concreta tiene que mejorar en eso”.

Este detalle, aunque negativo en el presente, también es una señal de que el equipo tiene una base sólida sobre la que seguir trabajando. Con la mejora en la efectividad y la continuidad del proceso, el América de Cali aspira a recuperar su mejor versión y pelear por los títulos que tanto ansían sus seguidores.

En resumen, la decisión de mantener a Polilla Da Silva se basa en la visión a largo plazo del club, en la mejora continua del equipo y en los logros alcanzados bajo su mando, como la clasificación a la final de la Copa. América de Cali sigue apostando por la estabilidad para poder construir un futuro ganador.