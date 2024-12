La versión de Marino Hinestroza: “Los dueños de América saben lo que hicieron” y “no es nada contar el club sino…”

La final de Copa BetPlay entre América de Cali y Atlético Nacional tenía una historia particular con la presencia de Marino Hinestroza, canterano escarlata y ahora campeón con el equipo verdolaga, ante la mirada de miles de hinchas americanos que todavía se preguntan: ¿Cómo es que terminó yéndose del equipo sin la posibilidad de verlo en acción? Pues bien, él mismo contó la historia.

Lo que dijo Marino Hinestroza de su salida de América de Cali

“El tema de América es un tema que fue más allá de mis manos. Como todos han podido ver en las noticias que han salido, es verdad. Fue así. Ellos no quisieron darme lo mucho que pedí para lo mucho que le daban a otros. Este es el fruto de persistir, nunca desistir. Yo soy muy humilde. Vengo del barrio Popular, de la Comuna 4 en el que son pocas las oportunidades. Es un clima hostil. Gracias a Dios pude salir. Ahora estoy muy contento en este equipo, campeón en mi ciudad que es lo más lindo (…). Los dueños (de América) saben lo que hicieron. No culpo al club, es un excelente club. De hecho lo quiero mucho, quiero a su gente. Espero que ellos no lo tomen a mal. Es un club con mucha historia, no es nada en contra de ellos sino de los dueños que no supieron manejar la situación. Ahora estoy contento en Nacional y gracias a Dios soy campeón”.

“El tema de @AmericadeCali fue un tema más allá de mis manos. Ellos no quisieron darme lo poco que pedí para lo mucho que le daban a otros. Los dueños saben lo que hicieron, pero no culpo al club”. Marino Hinestroza luego de salir campeón de Copa@marinomillan @DeTaquitoCM pic.twitter.com/M3NIUrIHvq — Samuel Salcedo (@SamuelSG_04) December 16, 2024

El triunfo de Marino Hinestroza en la Copa BetPlay

El destino tiene maneras curiosas de cerrar ciclos. En 2024, Hinestroza formó parte de Atlético Nacional, equipo que enfrentó a América en la final de la Copa BetPlay. En el partido de ida, jugado en Medellín, anotó uno de los goles que selló el triunfo de su equipo por 3-1. En la vuelta, disputada en el estadio Pascual Guerrero, Nacional logró mantener la ventaja y se consagró campeón.

La celebración tuvo un sabor especial para Marino, quien no solo se coronó campeón en su ciudad natal, sino que también pudo demostrar su valía ante la hinchada escarlata.

“Ahora estoy muy contento en este equipo, campeón en mi ciudad que es lo más lindo.”

El camino de superación de Marino Hinestroza

Marino Hinestroza no olvida sus raíces. Creció en el barrio Popular, en un ambiente lleno de desafíos: “Vengo del barrio Popular, de la Comuna 4, en el que son pocas las oportunidades. Es un clima hostil. Gracias a Dios pude salir.”

Su historia es la de un joven que superó las adversidades de su entorno y encontró en el fútbol la vía para cambiar su vida. Ahora, en Atlético Nacional, disfruta del fruto de su trabajo y perseverancia.

Reflexión y proyección

Hinestroza concluyó sus declaraciones con palabras de gratitud y optimismo, destacando su felicidad por el momento que vive: “Gracias a Dios soy campeón.”

Esta experiencia marca un hito en su carrera y deja una enseñanza para los jóvenes talentos del fútbol: nunca desistir, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. Marino Hinestroza no solo es un campeón en la cancha, sino también un ejemplo de superación fuera de ella.