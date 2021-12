La mano que debió invalidar el segundo gol de Alianza Petrolera

A pesar de que el gol fue revisado en el VAR, una mano del atacante del equipo local pasó desapercibida y se validó injustamente la anotación.

Este domingo, América de Cali sufrió una dura derrota en condición de visitante ante Alianza Petrolera en Barrancabermeja, donde el equipo terminó cayendo por 2 – 1 cuando buscaban una victoria. Sin embargo, en el gol que definió el partido debió ser anulado por una mano en ataque, a pesar de que se revisó.

+ Resumen, goles y resultado: Alianza Petrolera vs. América de Cali

Fueron dos cosas en concreto que se dieron en la jugada. Cuando Estéfano Arango levantó el centro, Edwin Torres estaba adelantado, pero tras la revisión, se determinó que no intervino en la jugada, por lo que cuando Elvis Mosquera rechazó ya estaba en posición lícita y su gol no fue invalidado por el fuera de lugar.

Sin embargo, lo que seguramente omitieron los encargados del VAR, es que cuando la pelota le cayó al delantero del equipo local, lo controló de manera involuntaria con la mano. Por esta razón, no tuvo que subir al marcador, pero en la trasmisión del partido quedó claro que no revisaron esta situación. Otra decisión complicada en contra del equipo caleño.

HUBO MANO: En el gol de Alianza no hubo fuera de juego pero si hubo MANO del atacante, y recordemos que el jugador que marca el gol no puede acomodar la pelota con la mano así sea algo accidental. El gol no debió valer reglamentariamente #LigaBetplay pic.twitter.com/nD0OE2iTtE

— ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) December 5, 2021