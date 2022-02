La lamentable agresión a un hincha de América en el Metropolitano

Este domingo, en las tribunas del estadio Metropolitano se vivió un momento de tensión cuando hinchas de América y Junior protagonizaron desmanes.

Un nuevo caso de intolerancia se vivió durante una jornada del fútbol colombiano y esta vez los protagonistas fueron los hinchas de Junior de Barranquilla y América de Cali. Según reportó la policía de la capital atlanticense, 3 personas resultaron heridas tras un enfrentamiento entre ambas hinchadas en la tribuna occidental del Metropolitano.

+ Juan Carlos Osorio se quejó por la nómina que tiene en América

Según se conoció, la pelea se dio luego que barristas del Junior comenzaran a buscar hinchas de América en la mencionada localidad. Allí encontraron a un hombre identificado como Jeyman Emilio Gómez, quien recibió dos puñaladas mientras era golpeado por decenas de personas. Los hinchas de América que estaban en la tribuna sur se saltaron la seguridad para defenderlo y se creó una batalla campal.

Entiendo perfectamente al que no se quiera abonar y al que no quiera ir al estadio. La banda que alienta es la que Tristemente hace que la gente se aleje. Y la policía? Bien gracias pic.twitter.com/1EJ14D5rrf — El Padrino (@insolado10) February 21, 2022

Los hinchas ajenos a la trifulca, corrieron hacia las cabinas de prensa que se convirtieron en una zona segura, aunque también se reportaron daños allí. El comandante de la Policía Metropolitana, Jhon Sepúlveda confirmó los procedimientos. “Se lograron controlar dos riñas, por lo menos 60 hinchas del América fueron retirados del estadio. Además, tres menores conducidos a la UCJ, se presentaron dos lesionados al interior del estadio y uno más en la parte externa del estadio“.

Asimismo, el hincha que terminó afectado, a pesar de estar pagando boleta en la zona occidental vip del escenario deportivo, comentó a través de su cuenta de twitter. “No me da dolor las dos puñaladas que me dieron hoy en el estadio, ni la cantidad de puños que recibí, me da tristeza saber que el fútbol se acabó hace rato por culpa de los vándalos y delincuentes, no le guardaré rencor a nadie, al contrario, le deseo mucho amor y paz a la gente que me agredió hoy, porque vi en sus ojos mucho odio y se nota que están muy lejos de tener a Dios en su corazón“.