“Juan Cruz Real ya le dañó la cabeza a más de un jugador de América”

El máximo accionista del cuadro escarlata, habló sobre lo difícil que será competir con la cartera de Junior mientras el DT argentino está allá.

Juan Cruz Real va por su segundo semestre al mando del Junior de Barranquilla, uno de los equipos con más recursos económicos de la Liga BetPlay, por lo que hay un temor desde hace tiempo en América de Cali y es que el técnico argentino quiera llevarse a los jugadores con los que compartió en su etapa en el club escarlata para este nuevo equipo.

De hecho, el máximo accionista del cuadro caleño, Tulio Gómez, sacó el tema a colación cuando le consultaron sobre la renovación de sus jugadores, entendiéndose que ya hay una oferta, probablemente por los barranquilleros del plantel: Carlos Sierra y Marlon Torres, quienes tienen contrato hasta diciembre de este año y podrían negociar con su pase en la mano.

En diálogo con la ‘Banda Deportiva’ de RCN Radio, Gómez respondió a lo de las renovaciones. “Estamos en eso. Está difícil, porqué por ejemplo Juan Cruz está en Junior, allá con esa cartera le daña la cabeza a más de uno de los que les gusta de América, seguramente ya le dañó la cabeza a más de uno. Pelear con la chequera de Junior es muy difícil. Si ya los han llamado, a mí no me cuentan, pero uno conoce a los técnicos“.

Adicionalmente, asegura que si al final deciden irse como agentes libres, no se estresarán contra equipos con los que no pueden competir económicamente. “Si se puede renovar los renovamos, pero si no se puede, no se puede. Tampoco vamos a reventarnos porque peleando con chequeras más grandes, no. Graterol es una buena persona, su empresario también, por eso si el día de mañana se van para otro equipo, le van a dejar algo al América“.