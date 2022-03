Juan Carlos Osorio ofreció disculpas a todo el entorno del Independiente Medellín

El técnico del América de Cali habló en la previa al compromiso de Liga BetPlay ante el ‘Poderoso’ y ofreció unas extensas disculpas por lo sucedido en el último partido.

Juan Carlos Osorio agachó la cabeza luego del pisotón a Juan David Mosquera en el pasado juego ante Independiente Medellín y previo a este nuevo compromiso, ofreció unas extensas disculpas al plantel antioqueño y se comprometió a corregir sus acciones y a asumir las consecuencias que se tomen después de este acto. En diálogo con Win Sports, dijo.

+ Conmebol le abre proceso disciplinario a Juan Carlos Osorio

“Me gustaría aprovechar la oportunidad para ofrecer algunas reflexiones de parte mía. La primera, quiero ofrecerle disculpas a todo el mundo Deportivo Independiente Medellín; reconozco a Don Raúl (Giraldo) un gran empresario que está trabajando por el fútbol colombiano; segundo, no tengo una gran relación directa pero admiro al presidente, directivos y departamento médico, a todos ellos también le quiero ofrecer mis disculpas; a la hinchada, por todo el apoyo incondicional que siempre le dan a su club, la hinchada de Medellín ha demostrado ser una de las mejores de Sudamérica y también merecen mis disculpas; a don Julio (Comesaña) y a todo su staff; por último, a los jugadores y sus familias: Andrés Cadavid, David Loaiza, Adrián Arregui y por sobre todo de parte mía le quiero ofrecer disculpas públicas a Juan David Mosquera. Mi actitud fue inapropiada e inoportuna“.

Añadió. “Reitero, yo me hago responsable de mis acciones y espero que tanto Juan David como yo aprendamos de esto, sobre todo yo. Yo, Juan Carlos Osorio le ofrezco disculpas a todos y a los que no mencioné. Para vivir del fútbol hay que aportarle al fútbol. Yo me considero un colombiano del común y corriente y nunca he pretendido ser un modelo para nadie, entonces a quienes he decepcionado, me disculpo y trataré de corregirlo, pero hay que ser más objetivos en la manera de analizar los eventos, pues han pasado cosas peores en el fútbol colombiano y no se le ha dado tanta trascendencia como esto“.