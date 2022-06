Juan Carlos Osorio le responde de frente a Tulio Gómez

El dirigente de América de Cali dijo que Osorio contrató solamente jugadores malos, a lo que el técnico tuvo que dejar las cosas claras.

Esta semana, se reavivó la polémica en América de Cali por lo que fue el paso de Juan Carlos Osorio en el club, luego de una entrevista en la que Gustavo Torres habló de las polémicas entre el DT y los directivos del club. Tulio Gómez, máximo accionista del cuadro caleño, respondió a lo que dijo el delantero, manifestando que su contratación fue un desacierto del cuerpo técnico.

En diálogo con ‘Zona Libre de Humo’, el empresario dijo. “Este semestre nosotros no trajimos los jugadores que Osorio escogió, porqué la verdad es que Osorio escogió jugadores malos, jugadores que chupaban, que no son juiciosos, toma trago, entonces todo eso (Torres) lo dice para congraciarse con él, que lo trajo“.

Osorio contratacó y habló con Blog Deportivo’ donde, dijo. “A mí me parece, para empezar, que es un tema superado de parte mía. Ya que me lo preguntan, cuando a nosotros nos tocó elegir se nos dijo este es el presupuesto que hay. Muy diferente a lo que él me propuso cuando vino a convencerme de que debía trabajar para su club, estando allá la realidad era otra. Nosotros elegimos jugadores de acuerdo al presupuesto“.

Y añadió. “Que yo escogí jugadores malos, debatible. Yo escogí bajo un presupuesto. Que él continúe bajo esa situación, queriendo a través mío justificar todas sus malas decisiones y sus equivocaciones, pues está bien. El señor dueño todavía quiere seguir sustentando todos sus desaciertos en nosotros y en mí concretamente. Eso para mí ya pasó de moda“.