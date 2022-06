Gustavo Torres sobre Osorio: “Fue penoso, lo querían aburrir”

El delantero habló sobre el paso del técnico Juan Carlos Osorio en América de Cali y aseguró que hubo ‘mala leche’ por parte de las directivas del club.

Uno de los jugadores que Juan Carlos Osorio pidió para su proyecto en América de Cali fue Gustavo Torres, quien tenía un pasado polémico por temas de indisciplina, siendo separado incluso de su mismo equipo cuando estuvieron juntos en Atlético Nacional. Sin embargo, lo llevó al club y llegó a pedirlo para la Selección Colombia.

Torres terminó saliendo de América por casos de indisciplina y bajo rendimiento, mientras que Osorio salió por malos resultados al frente del plantel. Ahora que ambos están por fuera de la institución, el delantero habló sobre lo que se vivió a la interna del club y del mal trato que se le dio a un técnico de tanto prestigio como lo es el Míster.

En diálogo con Grueso Calibre, comentó que le dieron un trato penoso. “Una persona que aguantó mucho, la dignidad de un técnico mundialista, que le ganó a Alemania, tener que vivir esa situación, para mí era penoso. Querían aburrir al profe, básicamente. Un choque de egos entre directivos y cuerpo técnico, de donde al final no quedó nada“.

Luego, cuando él no fue inscrito a comienzos de este año, dijo que fueron decisiones que el técnico no aprobó, a pesar de los esfuerzos adicionales. “Después le dijeron que no iba a armar la nómina y él trabajó con las herramientas que le dieron. Él se metía la mano al bolsillo para hacer muchas cosas que no hacían en América y no hacen“.

