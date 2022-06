Jorge Iván Ospina le sigue insistiendo al América por el Pascual Guerrero

El mandatario de la ciudad de Cali volvió a pedirle a los directivos del América que no construyan un nuevo estadio y anticipó lo que harían si esto pasa.

Esta semana, se dio un avance importante con relación a lo que sería el estadio para el América de Cali y todo indicaría que se estaría construyendo un nuevo escenario deportivo, ante la negativa del fondo de inversión para comprar el Pascual Guerrero en comodato y reformarlo por medio de una Alianza Público-Privada. El Alcalde de Cali habló sobre el tema.

“Lo que yo le propuse a Tulio Gómez y al América de Cali fue lo siguiente, con respeto: no construyan otro estadio, que el sanfernandino es un viejito precioso, es un viejito refaccionado, bien ubicado, la gente le tiene amor, es fácil de llegar, no tiene problemas de acceso. ¿Para qué le van a meter 200 mil millones a otro proyecto si esto este proyecto está acá?“.

En una atención a medios que tuvo luego de lo que fue la final de la Liga BetPlay Femenina, complementó y dijo que ya tienen un plan de contingencia en caso de que América finalmente no se quede en San Fernando. “Ahora, si toman la decisión de irse del Pascual, me toca a mí tomar la decisión de llenar de eventos el estadio porqué no vamos a desperdiciar este activo“.

Todavía no se ha dicho nada oficialmente, pero en caso de que América construya un estadio propio, que estaría en el municipio de Palmira y que está planteado como un megaproyecto multi-eventos, pasará a ser competencia directa del Pascual Guerrero en cuanto a la organización de conciertos y demás.