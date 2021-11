Jerson Malagón sigue trabajando como volante en América

El jugador bogotano habló luego de su último partido bajo el mando de Juan Carlos Osorio y admitió que está contento con su participación.

El pasado fin de semana, América de Cali volvió a ganar en la Liga BetPlay superando por 3 – 0 a Deportivo Pasto, donde la figura del partido fue el bogotano Jerson Malagón, quien ingresó desde el banco de suplentes para actuar como volante de primera línea, una posición que en sus equipos anteriores no había tenido que ocupar.

En diálogo con Zona Libre de Humo, el jugador habló sobre lo que fue el trabajo antes de ese compromiso. “Durante la semana había trabajado en la posición, el profe me había insistido por el buen manejo de balón que tengo y todo nos salió muy bien en la ultima fecha, agradezco al profe Osorio por el respaldo“.

Le consultaron sobre si tiene algún tipo de problema para jugar en esa posición, pues lleva toda su carrera jugando como un defensor central, a lo que comentó. “Las 2 posiciones me gustan mucho, me gusta filtrar, tener la pelota, a hoy donde el profe y el equipo me necesite ahí estaré bien“.

Por último, se refirió a lo que será el juego de este fin de semana ante Deportivo Pereira, donde trabaja en la misma posición para ganarse un lugar en la titular. “Esta semana de trabajo el profe me ha puesto de volante 5 junto a Sierra y Ureña, con ellos me he entendido mu bien. El profe siempre me ha insistido jugar en esa posición“.